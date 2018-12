17 Mitarbeiter einer Göppinger Tankreinigungsfirma haben sich beim Löschen eines Feuers auf dem Gelände verletzt. Nach Polizeiangaben waren in dem Unternehmen am Mittwoch Kunststoffteile in Brand geraten. 20 Mitarbeiter löschten das Feuer mit Feuerlöschern. Weil sie dabei Löschstaub und Rauchgase einatmeten, mussten sie in der Folge ärztlich behandelt werden. 17 von ihnen kamen in ein Krankenhaus. Die Brandursache war zunächst unklar.

Polizeimeldung