17 kleine Kätzchen auf Festwiese ausgesetzt

Auf einer Festwiese in Deizisau (Kreis Esslingen) sind innerhalb weniger Wochen insgesamt 17 kleine Kätzchen ausgesetzt worden. Die Tiere seien im Alter von etwa acht bis zehn Wochen gewesen, teilte das Polizeipräsidium Reutlingen am Mittwoch mit. Acht Babykatzen seien bereits Mitte August entdeckt und dem Tierheim gemeldet worden. Am vergangenen Samstag wurden dann erneut neun Kätzchen auf derselben Wiese gefunden. Zwei von ihnen konnten nach Angaben des Tierheims Esslingen bislang aber nicht gefangen werden.

Wer die Tiere aussetzte, ist bislang völlig unklar - die Polizei sucht Zeugen. Die Kätzchen seien in gesundheitlich schlechtem Zustand gewesen, eines musste eingeschläfert werden. Das Tierheim geht davon aus, dass alle Katzen aus demselben Haushalt kommen, da sie alle an Hautpilz erkrankt sind. Da die Tiere noch aufgepäppelt werden müssen, könnten sie im Moment noch nicht weitervermittelt werden.

