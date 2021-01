17-Jähriger baut Unfall mit Papas Wagen und läuft davon

Von Schwäbische Zeitung

Aaron Rehbein ist das Neujahrskind am St. Elisabethen-Klinikum (EK) in Ravensburg, wie die Klinik mitteilt. Am 1. Januar habe er um 6.24 Uhr das Licht der Welt erblickt.

Mit dem Jahreswechsel legt die Oberschwabenklinik gGmbH (OSK) auch ihre Geburtenbilanz für 2020 vor. Sowohl am EK in Ravensburg als auch am Westallgäu-Klinikum in Wangen seien so viele Kinder wie noch nie zur Welt gekommen, heißt es in der Pressemitteilung. In beiden OSK-Geburtshilfen zusammen seien es 2334 Neugeborene gewesen, 318 mehr als im Jahr zuvor.