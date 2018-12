Von Jens Carsten und Sabrina Schatz

Ein Autofahrer stoppt seinen Geländewagen und schimpft aus dem offenen Fenster: Die Szene in dem Video wirkt zunächst komisch, immerhin wettert der Mann in breitem Schwäbisch. Doch, wer genau hinhört, dem dürfte das Lächeln auf den Lippen gefrieren: Die Schimpftirade ist rassistisch und sie gilt einem dunkelhäutigen Mann, der am Bahnsteig des Bahnhofs in Bellenberg wartet. Jener filmt die verbalen Attacken des Autofahrers mit seinem Handy. Und mehr noch: Als eine Frau für den Beschimpften Partei ergreift, wird auch sie von dem Mann im Wagen ...