17-Jähriger nach Messerangriff gestorben: Mann festgenommen

Zu einer tödlichen Messerattacke ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Biberach gekommen. In der Nähe einer Diskothek auf dem Gigelberg spielte sich diese Gewalttat ab. Ein 17-Jähriger wurde dabei so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später starb. Der mutmaßliche 20-jährige Täter wurde noch am Tatort verhaftet.

Wie Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizei mitteilen, waren die beiden jungen Männer am Samstag zu Gast in dem Biberacher Lokal.