Ein 17-Jähriger hat am Donnerstag in der Rastatter Innenstadt drei Bekannte im Streit mit einem Messer bedroht. Vor der anrückenden Polizei floh der Jugendliche und sprang dabei in den Fluss Murg. Bei seiner Festnahme habe er sich so heftig gewehrt, dass er und zwei Beamte leichte Verletzungen erlitten, teilte die Polizei am Freitag in Offenburg mit. Warum die Gruppe in Streit geriet, war zunächst unklar. Das Messer hatte der junge Mann offenbar aus einem Supermarkt gestohlen. Später dürfte der 17-Jährige die Polizeiwache wieder verlassen.

Mitteilung der Polizei