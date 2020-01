Von Schwäbische Zeitung

In der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmorgen sind Unbekannte in die Seesporthalle in Kressbronn eingedrungen. Vermutlich über eine unverschlossene Notausgangstüre gelangten sie in die Halle, teilt die Polizei mit. Sie hinterließen nicht nur Unrat und verschmutzten Sportgeräte, sondern ließen auch Erbrochenes zurück.

Die Polizei in Friedrichshafen ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch. Hinweise werden unter Telefon 07541/70 10 erbeten.