17 210 Eier an Deutschlands größtem Ostereierbaum im Blühenden Barock

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Schüler, Kindergartenkinder, Landfrauen und Familien haben Eier bemalt, was das Zeug hielt, und tragen damit am Entstehen des größten Ostereierbaum Deutschlands bei. Mehr als 17 200 Eier hängen nach Angaben des Blühenden Barocks in Ludwigsburg schon.

Die Veranstalter hatten mit rund 5000 Eierspenden kalkuliert und selbst noch 5000 Eier eingefärbt, um die Zahl von 10 000 Eiern zu erreichen. Dass nun mehr als doppelt so viele wie erhofft von Bürgern gespendet wurden, habe erstaunt. Nun gehen 50 Cent pro gespendetem Ei an einen guten Zweck - zu gleichen Teilen an die Aktion „Helferherz“ der „Ludwigsburger Kreiszeitung“ und die SWR-Herzenssache.

Bis Ostern sollen alle bemalten Eier an dem Baum aufgehängt werden. „Es ist ein atemberaubend schöner Anblick“, sagte Kerstin Krauter, Eventleiterin des gleichzeitig stattfindenen Stroh-Figuren-Festivals. Nach dem Abhängen werden die Eier bis zum nächsten Jahr eingelagert. Dann geht es mit dem Sammeln von vorne los. So soll der Osterbaum von Jahr zu Jahr größer werden.