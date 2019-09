17 000 Demonstranten starten Klima-Protest in Freiburg

Tausende Aktivisten haben sich in Freiburg zur voraussichtlich größten einer ganzen Reihe von Klima-Demos im Südwesten versammelt. Ein Sprecher der Polizei ging am Freitagmorgen von 17 000 Demonstranten bereits zu Beginn der Versammlung aus, Tendenz steigend. Neben Jugendlichen hätten sich auch viele Erwachsene in der Innenstadt versammelt. „Das ist ein eindrucksvolles und starkes Signal der Bürger“, sagte Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos).

Zehntausende Menschen wollen am Freitag in Baden-Württemberg als Teil eines globalen „Klimastreiks“ für besseren Klimaschutz demonstrieren. In Freiburg rechneten die Veranstalter mit 20 000 Teilnehmern. Das Bündnis Fridays for Future hat diesmal explizit nicht nur Schüler und Studenten, sondern auch Arbeitnehmer aufgerufen, sich an dem globalen „Klimastreik“ zu beteiligen.