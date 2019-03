Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer Reinigungsfrau vor mehr als 16 Jahren will das Landgericht Freiburg heute das Urteil verkünden. Der heute 55 Jahre alte Angeklagte hat zugegeben, die aus Karlsruhe stammende Frau im Januar 2003 in Bad Krozingen bei Freiburg entführt und wenige Kilometer entfernt in einem Wald bei Ehrenkirchen mit zahlreichen Messerstichen getötet zu haben. Als Grund gab er an, dass die 57-Jährige als Vorgesetzte seine Lebensgefährtin ungerecht behandelt und am Arbeitsplatz drangsaliert habe. Nach einem Zeugenhinweis war der Mann im vergangenen September festgenommen worden.

Bei einer Verurteilung wegen Mordes droht ihm nach Gerichtsangaben eine lebenslange Gefängnisstrafe. Die Staatsanwaltschaft sowie die am Prozess Beteiligten Nebenkläger fordern dies. Der Verteidiger hat sich in seinem Plädoyer am vergangenen Dienstag für eine Verurteilung wegen Totschlags ausgesprochen, ohne ein konkretes Strafmaß zu nennen (Az.: 1 Ks 300 Js 26674/18).

