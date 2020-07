Ein 16-Jähriger ohne Führerschein hat in Aalen im Ostalbkreis am Samstag mit einem Auto einen Auffahrunfall verursacht und ist danach geflüchtet. Mit der Polizei lieferte er sich eine wilde Verfolgungsjagd, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Dabei fuhr er gegen eine Leitplanke, ein Verkehrsschild und eine Mauer. Am Auto hatte er gestohlene Kennzeichen angebracht. Auf dem Beifahrersitz saß eine 14-Jährige. Die beiden warfen während ihrer Flucht Drogen aus dem fahrenden Auto. Die Polizei konnte den Wagen in Oberkochen stoppen. Gegen beide Jugendlichen wird nun ermittelt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 25 000 Euro.

Pressemitteilung