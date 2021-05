16-Jähriger lebensgefährlich verletzt: Zeugen gesucht

Ein 16-Jähriger soll bei einem Streit vor einem Schnellrestaurant in Stuttgart schlichtend eingegriffen haben und ist dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Junge sei mittlerweile nicht mehr im kritischen Zustand, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Hintergründe seien noch völlig offen.

Der Jugendliche war nach den Angaben der Polizei am Samstag von einem Passanten in der Klett-Passage am Hauptbahnhof entdeckt worden, wo er zusammengebrochen war. Der Passant leistete Erste Hilfe. Als die Beamten eintrafen, war der Jugendliche nicht mehr ansprechbar. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus, wo Ärzte eine Notoperation machten.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es am Samstagabend auf Höhe eines Schnellrestaurants in der Königstraße innerhalb einer größeren Menschengruppe zum Streit gekommen sein. Dort soll der 16-Jährige versucht haben, schlichtend einzugreifen. Ein unbekannter Mann soll dann aus der Gruppe herausgetreten sein und den Jungen im Bereich des Oberkörpers lebensgefährlich verletzt haben.

„Das ist der derzeitige Ermittlungsstand“, sagte ein Polizeisprecher. Die Angaben beruhten auf der Aussage des Jungen. Nähere Angaben machte er zunächst nicht. Eine zehnköpfige Ermittlungsgruppe der Polizei ist nun im Einsatz, um die Hintergründe der Tat aufzuklären.

