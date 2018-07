Eine 16-Jährige ist im Rhein-Neckar-Kreis von ihrem fahrenden Motorrad gefallen und von einem nachfolgenden Motorrad überrollt worden. Sie wurde dadurch schwer am Bein verletzt, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Das Mädchen war zwischen Lobbach und Schönbrunn in einer Linkskurve zu weit nach rechts abgekommen und gegen einen Leitpfosten geprallt. Sie stürzte auf die Fahrbahn und geriet mit dem Bein unter das Motorrad eines nachfolgenden 17-Jährigen. Ein Hubschrauber brachte die Jugendliche ins Krankenhaus.

Pressemitteilung der Polizei