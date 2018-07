Ein 1500 Kilogramm schwerer Minibagger ist von der Ladefläche eines Anhängers gerutscht und auf die Motorhaube und Frontscheibe eines Autos gestürzt. Die 19-jährige Fahrerin und vier Kinder (5,7,8,12 Jahre) im betroffenen Auto blieben bei dem Unfall auf der B31 nahe Geisingen (Kreis Tuttlingen) unverletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. An den Fahrzeugen und dem Bagger entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das schon etwas ältere Fahrzeug der jungen Frau wurde mit etwa 4000 Euro total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Davor musste der Mini-Bagger mit einem Kranwagen von der Fahrzeugfront geborgen werden.

Nachdem auch der Anhänger des Kleinlastwagens wieder aufgestellt war, konnte der Bagger mit dem noch bedingt fahrbereiten Gespann von der Unfallstelle beseitigt werden.

PM