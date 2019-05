Ein besonderes Verkehrsjubiläum feiern sieben Städte am Wochenende (4. bis 5. Mai) am Bodensee: Vor 150 Jahren wurde dort die Zugstrecke von Romanshorn nach Rorschach - die sogenannte Seelinie - eröffnet, wie es bei den Veranstaltern heißt. Weitere Strecken etwa zwischen den Städten Lindau, Bregenz und Friedrichshafen folgten. „Dadurch wurden wichtige Verbindungen im Bodenseeraum über die Landesgrenzen hinaus geschaffen und der Verkehr entscheidend beschleunigt.“ An der Veranstaltung am Wochenende beteiligen sich die Städte Romanshorn, Kreuzlingen, Konstanz, Rorschach, Bregenz, Lindau und Friedrichshafen.

Zudem seien damals erstmals Eisenbahnwagen auf Schiffen von Lindau aus über den Bodensee transportiert worden. Die Vorteile für die Verschiffung der Eisenbahnwagon: Die Strecke über den See war doppelt so schnell wie der Schienenweg über Bregenz mit zweifacher Grenzabfertigung. Dieser Trajekt-Verkehr dauerte bis zum Jahr 1976 an. Um das Jubiläum zu feiern, soll am Wochenende unter anderem eine Fähre mit einem historischen Güterwagen auf dem Bodensee fahren.

