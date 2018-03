150 Ferkel sterben bei Brand in Schweinestall in Meßkirch

Bei einem Brand in einem Schweinestall in Meßkirch (Kreis Sigmaringen) sind am Sonntagmorgen rund 150 Ferkel verendet. Die Ursache für das Feuer in dem landwirtschaftlichen Betrieb war zunächst unklar, wie ein Sprecher der Polizei in Konstanz mitteilte. Es war von einer Spaziergängerin entdeckt worden. Etwa 700 große Schweine konnten demnach gerettet werden - auch dank einer Brandschutzwand im Stall. Menschen wurden nicht verletzt. Den Sachschaden bezifferte die Polizei mit 300 000 Euro.

Mitteilung der Polizei