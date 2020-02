150 000 Euro Schaden bei Autobränden: Brandstiftung vermutet

Bei zwei Autobränden in Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Schaden von rund 150 000 Euro entstanden. Wegen der Nähe beider Brandorte gehe man davon aus, dass die Feuer gelegt wurden, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Hinweise zum Täter gebe es jedoch noch keine. Innerhalb einer halben Stunde hatten demnach am frühen Sonntagmorgen in rund zwei Kilometer voneinander entfernten Stadtteilen beide Fahrzeuge gebrannt. Die Autos seien noch vor Eintreffen der Feuerwehrkräfte vollständig ausgebrannt. Auch eine Hausfassade sei beschädigt worden.