15-Jähriger verletzt sich bei Motorradsturz schwer

Ein 15-Jähriger ist am Freitag mit einem Motorrad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Jugendliche ohne gültigen Führerschein kam in einer Linkskurve von der Straße bei Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) ab, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Grund dafür war vermutlich zu schnelles Fahren und fehlende Fahrpraxis. Das schwere Motorrad prallte gegen einen Baum und brach in drei Teile. Der Fahrer blieb in einer Wiese liegen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei

