Ein 15-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen ohne Führerschein im Landkreis Ravensburg mit einem Auto unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, fanden die Beamten während einer Verkehrskontrolle in Kißlegg das Alter des minderjährigen Fahrers heraus. Wie der 15-Jährige an das Auto kam, war zunächst noch ungeklärt.

Mitteilung der Polizei