15-Jähriger liefert sich waghalsige Flucht mit der Polizei

Mit dem Auto seiner Eltern ist ein 15-Jähriger in Ravensburg in halsbrecherischer Weise vor der Polizei geflüchtet. Die Beamten wollten das Auto in der Nacht zu Dienstag kontrollieren, teilte die Polizei mit. Als der sehr jung aussehende Fahrer seinen Führerschein vorzeigen sollte, habe er Gas gegeben. Mit teilweise über 100 Stundenkilometern sei er danach durch die Stadt gerast. Den Angaben zufolge verursachte er dabei beinahe einen Unfall.

Danach habe er seine waghalsige Flucht auf der Bundesstraße 30 in Richtung Ulm fortgesetzt. Da er hier mit deutlich über 200 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen sei, habe die Streife sicherheitshalber die Verfolgung abgebrochen. Die Beamten fuhren stattdessen zur Wohnadresse des Jugendlichen und verständigten die Eltern. Letztere hätten ihren Sohn telefonisch erreicht, der daraufhin tatsächlich nach Hause gefahren sei.

Die Polizei ermittelt gegen den 15-Jährigen nun wegen mehrerer Straftatbestände.

© dpa-infocom, dpa:210817-99-873583/3

Mitteilung