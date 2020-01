15-Jähriger soll von seinem Bruder getötet worden sein

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Der 26-jährige Tatverdächtige, der in Rot am See (Landkreis Schwäbisch Hall) sechs Menschen erschossen und zwei verletzt haben soll, hat vor einem Richter ausgesagt. Das berichtet die Polizei am Montag. Im Rahmen seiner Vernehmung am Samstag soll er Angaben zur Tat und zu seinem Motiv gemacht haben.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen würden dazu keine weiteren Angaben gemacht. Aber: Der Zustand des schwerverletzten 68-Jährigen, der zunächst in Lebensgefahr schwebte, habe sich gebessert.