Nach der Vergewaltigung eines 15-jährigen Mädchens in Mannheim sucht die Polizei nach den beiden Tätern. Die Jugendliche war am Samstagabend nach dem Besuch bei einer Freundin auf dem Weg zur Straßenbahnhaltestelle, als sie von zwei Männern angesprochen wurde. Einer der Männer habe sie festgehalten und vergewaltigt; sein Komplize stand dabei Schmiere. Anschließend flüchteten sie. Die Jugendliche ging in ein Krankenhaus und erstattete Anzeige.

Wie die Polizei mitteilte, wurde das Mädchen am Montag von Ermittlern befragt. Die Ermittler hoffen auch auf Hinweise von Zeugen. Anfang März war eine junge Frau im Stadtteil Sandhofen von einem bisher unbekannten Täter vergewaltigt worden. Die Polizei prüft, ob zwischen beiden Fällen ein Zusammenhang besteht.

