Riedlingen/Biberach (dpa/lsw) - Eine stuntreife Spritztour hat eine 15-Jährige am Dienstagabend mit dem Auto eines Freundes hingelegt: Das angetrunkene Mädchen startete so durch, dass es auf einem Feldweg in Riedlingen (Kreis Biberach) mit dem Wagen an einer Kuppe abhob. Als sich das Auto anschließend überschlug, einen Zaun durchbrach und gegen ein Verkehrsschild prallte, wurden vier Insassen verletzt, einer von ihnen schwer, wie die Polizei in Biberach am Mittwoch mitteilte. Das Mädchen hatte nach ersten Erkenntnissen Gas- und Bremspedal verwechselt und war zu schnell an die Kuppe herangefahren.