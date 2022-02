14-Jähriger wird bei Feuer in Werkstatt schwer verletzt

Ein Jugendlicher ist bei einem Feuer in einer Werkstatt in Heubach (Ostalbkreis) schwer verletzt worden. Eine Öl-Benzinlache geriet in Brand und das Feuer breitete sich in der Werkstatt aus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 14-Jährige habe das Feuer am Samstagabend vermutlich löschen wollen und erlitt dabei schwere Brandverletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Warum sich die Flüssigkeit entzündet hatte, war zunächst unklar. In der Werkstatt waren noch zwei weitere Jugendliche, die aber unverletzt blieben.

Pressemitteilung der Polizei

© dpa-infocom, dpa:220206-99-996887/2

