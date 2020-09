14-Jähriger läuft über rote Ampel und wird von Auto erfasst

Im Fall der in Ehingen lebensgefährlich verletzten 31-Jährigen, die am Freitagabend im Grünbereich zwischen Donau-Iller-Bank und Busbahnhof aufgefunden wurde, gibt es auch drei Tage nach der Tat viele offene Fragen.

„Wir befinden uns noch sehr am Anfang“, erklärt Polizeipressesprecher Holger Fink, um der Öffentlichkeit alle den Ermittlern bekannten Details publik zu machen. Aus „ermittlungstechnischen Gründen“, so der Polizeisprecher, und auch, um kein Täterwissen preiszugeben, lief auch am Montag eine weitere Spurensuche im ...