Mit einem Fahndungsaufruf sucht die Polizei in Baden-Württemberg nach einer vermissten 14-Jährigen. Die aus Meckenbeuren (Bodenseekreis) stammende Thayini H. sei zuletzt am Samstag am Stadtbahnhof Friedrichshafen gesehen worden. Seitdem fehle von ihr jede Spur, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Eine umfangreiche Suche blieb bisher erfolglos. Nun bitte man die Bevölkerung um Hilfe.

Bild der Gesuchten