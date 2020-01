13,5 Milliarden Euro? - Das würden Schwäbische.de-User mit viel Geld machen

Deutschland hat im vergangenen Jahr 13,5 Milliarden Euro an Überschuss erzielt. Die Bundesregierung überlegt, wie das Geld investiert werden könnte.

Wir haben Sie - die User von Schwäbische.de - befragt: Wie würden Sie das viele Geld investieren?

Eine Auswahl an Meinungsbeiträgen:

Mehr Geld für Kindergärten.

Ralf U.: "Deutlich mehr Geld für Kindergärten und Schulen. Denn Kinder sind unsere Zukunft."

Jetzt sind auch einmal die Rentner dran.

Dieter G.: "Wenn ich mitbestimmen dürfte, würde ich damit die unzähligen Pflegeeinrichtungen, die Tag für Tag mit der Unterfinanzierung zu kämpfen haben, unterstützen. In den letzten Jahren wurden riesige Beträge in die Finanzierung der Kinderbetreuung investiert. Kindergrippen, Kindergärten und Kindertagesstätten wurden geschaffen und ich sage ausdrücklich: das war gut so. Aber jetzt sind auch einmal die Rentner dran. Denen wurden systematisch ihr Einkommen reduziert. Die Pflegeversicherung ist chronisch krank, weil chronisch unterfinanziert. Pflege ist praktisch für keinen Rentner, auch dann nicht, wenn er die bestmögliche Rente von der Deutschen Rentenversicherung bekommt, bezahlbar. Es wäre ein Einfaches, die Zahlungen der Pflegeversicherung zu erhöhen und damit den Betroffenen den Weg zum Sozialamt zu ersparen."

Nachfolgende Generationen entlasten.

Hartmut H.: "Solange der Bund Schulden hat, Schulden abzahlen, um die nachfolgenden Generationen zu entlasten."

Tiere in Australien retten.

Georg R. via Facebook: "So viele Tiere in Australien wie nur möglich retten!"

Kommunen bei Pflichtaufgaben unterstützen.

Stefan B.: "Überschusseinnahmen sollten teils als Rücklagen gehalten werden und teils auf Bund und Länder verteilt werden, um unterversorgte Kommunen bei Pflichtaufgaben zu unterstützen."

Bildung, Wohnen, Schulden.

Tom D.: "1. Bildungsniveau in Deutschland sinkt: hier wäre das Geld auf jeden Fall zukunftssicher angelegt. 2. Wohnungsmarkt: Wohnungsbaugesellschaften massiv unter Druck setzen und Wohnungen gegen angemessene(!) Entschädigung übernehmen. 3. Staatsverschuldung senken: wichtig für zukünftige Generation."

Tieren helfen und Häuser für die Familie.

Evi Z. via Facebook: "Tierelend verhindern, Sozialdienste für die Pflege eröffnen, dazu betreutes Wohnen freundlich und billiger machen. Etwas für mich und die Kinder mit Enkeln, jeder bekäme ein Haus und ein kleines Startkapital. Das Meiste ginge bei mir in die Wildtierrettung, Tierheime zusätzlich aufbauen und im Ausland den Hunden und Katzen ebenfalls helfen. Ich selber würde mir nur eine Rente anlegen, brauch nicht viel."

Soli abschaffen.

Michael S.: "Die Rentenbesteuerung abschaffen, Soli abschaffen, weil dieser normalerweise ab diesem Jahr nicht mehr zu zahlen wäre."

Bäume pflanzen.

Amelie N. via Facebook: "Bäume pflanzen. Oh Gott, so viele Bäume pflanzen!"

Bezahlbare Wohnungen bauen.

Su Si via Facebook: "Bezahlbare Wohnungen bauen und mir ein Tiny-Haus. In die Wohnungen lasse ich vorzugsweise Familien und Alleinerziehende."