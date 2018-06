Ochsenhausen (dpa/lsw) - Bei dem Brand eines Kuhstalls in Ochsenhausen (Kreis Biberach) sind am frühen Mittwochmorgen 13 Menschen verletzt worden. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in Kliniken gebracht, wie die Polizei mitteilte. Unter ihnen waren elf Feuerwehrleute. Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte vor Ort.

Durch das Feuer kamen zehn von rund 200 Rindern ums Leben. Fünf mussten notgeschlachtet werden. Einige der geretteten Tiere rannten vom Hof weg und waren zunächst nicht wiederzufinden. Die Polizei rief Autofahrer deshalb dazu auf, im Bereich Ochsenhausen besonders vorsichtig zu sein. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 200 000 Euro. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.