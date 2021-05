Ein 13 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Unfall im Kreis Ludwigsburg gestorben. Der Jugendliche wollte am Samstagmittag mit seinem Fahrrad eine Straße nahe Sersheim überqueren und stieß dabei mit dem Auto eines 25-Jährigen zusammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 25 Jahre alte Autofahrer versuchte laut Polizei, auszuweichen. Der 13-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Pressemitteilung