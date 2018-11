Wegen eines Gasaustritts haben Rettungskräfte in einem Wohngebiet in Köngen (Kreis Esslingen) 13 Häuser evakuiert. Das Gas sei am Mittwochmittag aus einer Leitung auf einer Baustelle ausgeströmt, teilte die Polizei mit. Die umliegenden Straßen wurden daraufhin abgesperrt. Nach rund vier Stunden war das Leck abgedichtet, und die betroffenen Bewohner konnten zurück in ihre Häuser. Verletzt wurde niemand.