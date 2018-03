12-Jährige in Autotür eingeklemmt und leicht verletzt

Ein 12 Jahre altes Mädchen ist in Grosselfingen (Zollernalbkreis) in einer Autotür eingeklemmt und leicht verletzt worden. Das Mädchen habe am Samstag aus dem Wagen ihres Vaters aussteigen wollen, als ein rückwärts fahrendes Auto gegen die Tür geprallt sei, teilte die Polizei in Tuttlingen mit. Durch die Wucht des Aufpralls sei das Bein es Mädchens eingeklemmt worden. Den Angaben zufolge erlitt die 12-Jährige eine Quetschung, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden konnte.

Mitteilung der Polizei