11-Jährige bei Zusammenprall mit Auto schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto hat sich eine 11-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt. Die 18 Jahre alte Fahrerin des Unfallwagens habe am Dienstag an einer Kreuzung in Zaberfeld (Landkreis Heilbronn) das vorfahrtsberechtigte Mädchen übersehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Mädchen verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach Polizeiangaben nicht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Mitteilung Polizei