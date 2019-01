Zum 100-jährigen Bauhaus-Jubiläum können Design- und Architekturfans deutschlandweit 100 Stätten bei einer „Grand Tour der Moderne“ entdecken - 15 davon im Südwesten. Das teilte das baden-württembergische Wissenschaftsministerium zum Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten am Mittwochabend in Berlin mit. Für die Tour seien herausragende Orte des Bauhauses und der Moderne ausgewählt worden, darunter die Weissenhofsiedlung in Stuttgart mit den beiden Le Corbusier-Häusern, das Gebäude der Hochschule für Gestaltung in Ulm, die Schwarzwaldhalle in Karlsruhe oder auch die Neckar-Staustufen des Architekten Paul Bonatz (1877-1956).

In diesem Jahr wird mit einem umfangreichen Programm an die Gründung des legendären Bauhauses - im 20. Jahrhundert die bedeutendste Schule für Kunst, Design und Architektur - im Jahr 1919 erinnert. Die Idee des Gründers Walter Gropius (1883-1969), dass jedes Produkt eine Funktion erfüllen, preiswert und schön sein soll, wurde Grundlage modernen Industriedesigns und moderner Architektur. Manche Gebäude und Siedlungen gehören inzwischen zum Weltkulturerbe.

Website zur Grand Tour der Moderne