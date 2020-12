100 000 Euro Schaden nach Wohnungsbrand im Ortenaukreis

Eine glimmende Zigarette hat in Gutach (Ortenaukreis) einen Wohnungsbrand ausgelöst. Durch das Feuer am Sonntagabend sei ein Schaden von mindestens 100 000 Euro entstanden, teilte die Polizei am Montag mit. Der 66 Jahre alte Bewohner der Wohnung wurde wegen einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Das Löschwasser habe die Wohnung darunter stark beschädigt, die Bewohner kamen bei Nachbarn unter.