Crailsheim (dpa/lsw) - Ein Brand in einem Wohnhaus hat in der Nacht zum Mittwoch in Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) einen Schaden von mehr als 100 000 Euro angerichtet. Kurz vor Mitternacht hätten Teile eines Kamins und der angrenzenden Decke in Flammen gestanden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Als Ursache des Feuers könnten bautechnische Mängel an dem Kamin nicht ausgeschlossen werden.

Polizeimitteilung