Singen (dpa/lsw) - Glatteis hat am Freitag auf der Autobahn 81 bei Singen (Kreis Konstanz) zu mehreren Unfällen mit einem Schaden von insgesamt rund 100 000 Euro geführt. Ein Mensch wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Graupelschauer hätten die Straße in kurzer Zeit in eine Eisbahn verwandelt.

