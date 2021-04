Bei einem Brand in einem mehrstöckigen Bürogebäude in Mannheim ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von weit mehr als 100 000 Euro entstanden. Die genaue Summe sei aber noch unklar, teilte die Polizei am Dienstag mit. Verletzt wurde niemand. Das Feuer war am frühen Dienstagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Kriminalpolizei ermittle, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:210413-99-181926/2

Mitteilung