Ein Mann ist in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) mit einem Geländewagen von der Straße abgekommen und hat einen Sachschaden von rund 100.000 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei hatte der 19-Jährige in der Nacht zu Mittwoch in einer Kurve die Kontrolle über seinen SUV verloren. Der Fahrer überstand den Unfall unverletzt. Das Auto wurde abgeschleppt.

