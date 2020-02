Unbekannte haben von einer 87-Jährigen in Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) 10 000 Euro ergaunert. Eine Frau hatte sich als ihre Enkelin ausgegeben und wegen einer Notlage zunächst telefonisch um 20 000 Euro gebeten. Da die Seniorin aber nur 10 000 Euro Bargeld zu Hause hatte, gab sie sich am Telefon auch mit dieser Summe zufrieden, wie die Polizei in der Nacht auf Freitag mitteilte. Eine Freundin würde vorbeikommen und das Geld abholen, so die vermeintliche Enkelin am Telefon.

Am Donnerstagnachmittag kam eine unbekannte Frau vorbei und holte das Bargeld ab. Der Betrug fiel auf, als sich die vermeintliche Enkelin nicht wie abgesprochen noch mal telefonisch meldete und die 87-Jährige ihre echte Enkelin anrief. Ob es sich bei der Abholerin und der Anruferin um dieselbe Person handelte, war zunächst unklar.

