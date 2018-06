Aufsteiger 1. FC Magdeburg verstärkt sich für seine Debüt-Saison in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem erstligaerfahrenen Spieler. Vom SC Freiburg wechselt Aleksandar Ignjovski nach Magdeburg. Der Serbe unterschrieb am Mittwoch einen Zweijahresvertrag. Ignjovski ist in Mittelfeld und Abwehr flexibel einsetzbar. Der 27-jährige Serbe, der auch schon zwölf Mal in der Nationalmannschaft zum Einsatz kam, spielte bereits beim TSV 1860 München, bei SV Werder Bremen und Eintracht Frankfurt.

