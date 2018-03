Der 1. FC Heidenheim muss in den kommenden Wochen in der 2. Fußball-Bundesliga auf Innenverteidiger Timo Beermann verzichten. Der 27-Jährige habe sich beim 1:0 gegen den VfL Bochum am vergangenen Freitag einen Innenbandanriss im linken Knie zugezogen, teilte der FCH am Dienstag mit. Das habe eine Kernspinuntersuchung ergeben. Wann er der Mannschaft von Trainer Frank Schmidt wieder zur Verfügung steht, ist noch unklar.

