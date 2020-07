Mittelfeldspieler Niklas Dorsch vom 1. FC Heidenheim wechselt zum belgischen Vizemeister KAA Gent. Der 22-Jährige erhält dort einen Vierjahresvertrag, wie der Club am Mittwochabend bestätigte. Dorsch war beim schwäbischen Fußball-Zweitligisten, der in der Aufstiegsrelegation an Werder Bremen scheiterte, noch bis 2021 gebunden. Dementsprechend wird eine Ablösesumme für ihn fällig. Der frühere deutsche Nachwuchs- Nationalspieler war 2018 vom FC Bayern München II nach Heidenheim gewechselt und gehörte dort zuletzt zu den auffälligsten Spielern.

Mitteilung KAA Gent