1. FC Heidenheim verlängert mit Denis Thomalla bis 2023

Offensivspieler Denis Thomalla hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim bis 30. Juni 2023 verlängert. „Ich habe beim FCH und in Heidenheim meine fußballerische Heimat gefunden“, sagte der 27-Jährige am Mittwoch. Er spielt seit der Saison 2015/2016 für den aktuellen Tabellenfünften und hat in bisher 95 Pflichtspielen für Heidenheim 17 Tore erzielt und elf vorbereitet. Thomalla sei in der Offensive variabel einsetzbar und habe besonders in der vergangenen Spielzeit seine Scorer-Qualitäten unter Beweis gestellt, sagte der FCH-Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald.

