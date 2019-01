1. FC Heidenheim ohne Dovedan und Griesbeck gegen Kiel

Nach starker Vorbereitung mit drei Testspielsiegen gegen internationale Gegner geht Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim zuversichtlich ins erste Punktspiel des neuen Jahres am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen Holstein Kiel. Frank Schmidt zeigte sich nicht nur über die Testergebnisse erfreut, sondern auch „über die Art und Weise, wie die Inhalte umgesetzt wurden“.

Doch der Heidenheimer Trainer muss gegen Kiel auch wichtige Akteure ersetzen. Mit Nikola Dovedan (fünfte Gelbe Karte) und Sebastian Griesbeck (doppelter Bänderriss am Sprunggelenk) fallen wichtige Stammkräfte aus. Ob zudem Kapitän Marc Schnatterer nach langer Verletzungspause so weit ist, dass er schon von Anfang an spielen kann, ließ Schmidt offen: „Wir jammern nicht, denn wir haben genügend Spieler im Kader und werden unsere bestmögliche Formation finden.“

Wer seine Chance in der Vorbereitung nutzte, ist Tim Skarke. Der einzige gebürtige Heidenheimer im FCH-Aufgebot kehrt deshalb gegen Kiel in die Startelf zurück, wie der Trainer ankündigte. Am Gegner schätzt Schmidt vor allem „teilweise überragendes Offensivspiel“.

Die beiden punktgleichen Kontrahenten (je 30) trennen gerade mal zwei Treffer. Vergangene Saison gab es im Duell in Heidenheim ein Spiel mit acht Toren, das mit 3:5 vor allem für die Gastgeber schmerzhaft war. „Ich bin mir sicher, es gibt auch diesmal kein 0:0. Es werden Tore fallen, hoffentlich eins mehr auf unserer Seite“, sagte Schmidt.

Kader 1. FC Heidenheim

Spielplan 1. FC Heidenheim

Mitteilung zu Lankford