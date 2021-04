1. FC Heidenheim hofft auf Überraschung gegen Bochum

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge will der 1. FC Heidenheim auch Tabellenführer VfL Bochum ärgern. Im Heimspiel gegen den Revierclub am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) setzt FCH-Trainer Frank Schmidt auf die Torgefahr seiner Mannschaft. „Bochum ist auf dem besten Weg in die Bundesliga, und ich wünsche es ihnen auch. Aber wir haben zuletzt auch gut getroffen“, sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten am Dienstag mit Blick auf den jüngsten 3:0-Sieg seines Teams bei Jahn Regensburg. „Wir sind absolut auf der Zielgeraden.“ Die Heidenheimer haben ebenfalls noch Chancen auf den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga.

© dpa-infocom, dpa:210420-99-275308/2

Kader 1. FC Heidenheim

Spielplan 1. FC Heidenheim

Saison-Statistiken 1. FC Heidenheim

Tabelle 2. Bundesliga