Der 1. FC Heidenheim hat dank Angreifer Robert Glatzel den ersten Heimsieg in der noch jungen Saison der 2. Fußball-Bundesliga geholt. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt setzte sich nach einem Doppelpack des eingewechselten Glatzel am Sonntag mit 2:0 (0:0) gegen die zuvor noch ungeschlagene SpVgg Greuther Fürth durch. Glatzel (66. Minute) erzielte Sekunden nach seiner Einwechslung per Kopfball zunächst das 1:0 für die Gastgeber. In der Nachspielzeit (90. + 1) erhöhte er mit einem sehenswerten Distanzschuss zum verdienten Endstand.

Ansonsten bot sich den Zuschauern in der Heidenheimer Voith-Arena eine über weite Strecken schwache Partie. Der FCH vergrößerte durch den wichtigen Erfolg den Abstand auf die Abstiegsplätze der Liga. Fürth dagegen steht nach der ersten Niederlage vorerst nicht mehr auf einem Aufstiegsplatz.

Kader von Greuther Fürth

Kader des 1. FC Heidenheim