Mit dem SSV Jahn Regensburg und dem 1. FC Heidenheim treffen am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga die Mannschaften der Stunde aufeinander. Vor der Partie in der Regensburger Continental-Arena (13.00 Uhr) haben beide Clubs zuletzt 21 Punkte aus zehn Spielen geholt. Lediglich der MSV Duisburg, wie Regensburg Neuling im Unterhaus, kommt vor dem 22. Spieltag auf die gleiche Bilanz.

„Man darf gespannt sein, wessen Serie zu Ende geht„, sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt, für den die Vorbereitung anders als gewohnt verlief. Wegen eines grippalen Infekts musste der Coach bis Donnerstag das Bett hüten und kehrte erst am Freitag zur Mannschaft zurück. Dennoch sieht er sein Team „gut vorbereitet“ auf das dritte Duell mit dem SSV Jahn in dieser Saison.

Das Hinrundenspiel verlor Heidenheim 1:3, revanchierte sich aber mit einem 5:2-Auswärtssieg im DFB-Pokal. Schmidt sieht bei seinem Team in den vergangenen Monaten vor allem Fortschritte im Offensivspiel. „Da haben wir uns deutlich weiterentwickelt, wir agieren vor dem Tor viel variabler als noch in der Vorrunde.“ Seine Startelf wird der 44-Jährige wohl nur auf der linken Abwehrseite ändern, dort steht der zuletzt angeschlagene Arne Feick wieder zur Verfügung.

