0:3: Friedrichshafen verpasst vorzeitigen Titelgewinn

Im Kampf um die deutsche Volleyball-Meisterschaft der Männer hat der VfB Friedrichshafen eine vorzeitige Entscheidung verpasst. Im dritten Finalspiel bei den Berlin Volleys unterlag das Team von Trainer Mark Lebedew am Samstagabend mit 0:3 Sätzen (23:25, 25:27, 17:25). In der Playoff-Serie Best-of-Five - drei Siege sind zum Titel nötig - verkürzten die Volleys damit auf 1:2. Vor der Saison-Rekordkulisse von 5535 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle nutzte Cody Kessel gleich den ersten Matchball für die Gastgeber. Am Mittwoch steigt in Neu-Ulm das vierte Duell beider Mannschaften.

Volleyball-Bundesliga, Playoffs

