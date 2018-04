0:1 gegen Stuttgart: Rückschlag für Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen hat im Kampf um die Champions-League-Ränge einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Rheinländer verloren am Samstagabend in der Fußball-Bundesliga zu Hause gegen den VfB Stuttgart 0:1 (0:0). VfB-Kapitän Christian Gentner (67. Minute) erzielte den Siegtreffer für die Stuttgarter, die in der Tabelle auf Rang acht vorrückten und bei noch zwei verbleibenden Spieltagen von der Qualifikation für die Europa League träumen können. Leverkusen ist nach der zweiten Liga-Niederlage in Folge mit einem Punkt Rückstand auf 1899 Hoffenheim Fünfter der Bundesliga-Tabelle.

Bundesliga-Tabelle

Infos zum Spiel