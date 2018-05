Überwiegend sonnige Woche: Vereinzelt Schnee erwartet

Den Menschen im Südwesten stehen sonnige Tage bevor - allerdings dürften die Temperaturen im Laufe der Woche sinken. „Am Dienstag wird es tagsüber überwiegend freundlich, gegen Abend lockert es auf“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Die Höchstwerte liegen demnach bei vier Grad in der Kurpfalz. Auch der Mittwoch beginnt mit leichtem Frost, im Allgäu kann es vereinzelt schneien. Ähnlich wird es am Donnerstag, wobei sich öfter die Sonne zeigt. Entlang des Rheins werden um die zwei Grad erwartet.

Nach der DWD-Prognose lockert es am Freitag weiter auf und die Temperaturen sinken. „Nach anfänglichem Nebel sollte es verbreitet sonnig bleiben“, sagte der Meteorologe. Am Wochenende dürften dann mehr Wolken die Sonne verdecken. Hier und da kann es schneien, bei Temperaturen bis zu drei Grad. In den Nächten wird es frostig. Der Wind weht die gesamte Woche über schwach.

